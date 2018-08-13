Первую стройплощадку обанкротившейся Urban Group начали готовить к возобновлению работ

13.08.18 13:27

© РИА Новости. Антон Денисов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Подготовительные работы начинаются на объектах обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Дом.рф".

"13 августа начались работы по подготовке строительной площадки первого из недостроенных жилых комплексов Urban Group - "Видный город". В целях экономии времени на данном этапе принято решение выполнять работы действующими силами - привлеченными конкурсным управляющим подрядчиками, в том числе ранее задействованными на объектах", - говорится в материалах.

Как уточняется, первоочередными мероприятиями станут работы по обустройству площадки, а также формирование пакета существующей исполнительной и рабочей документации.

В материалах добавляется, что в ближайшие 7-10 дней завершится формирование службы технического заказчика. До конца августа будет определен генеральный подрядчик, который с сентября займется достройкой объектов.