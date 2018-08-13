Ингушетия и Северная Осетия проведут совместную ярмарку в честь Курбан-байрама

13.08.18 14:04

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии и Северной Осетии решили организовать совместную ярмарку сельхозтоваров в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, сообщил премьер-министр Ингушетии Руслан Гагиев.

"Миннацем Ингушетии совместно с коллегами Северной Осетии 18 августа планируется проведение ярмарки для жителей Пригородного района", - написал Р.Гагиев на своей странице в социальной сети Инстаграм после совещания с министрами в Магасе.

По его словам, Минсельхоз Ингушетии обеспечит реализацию населению достаточного количества крупного и мелкого рогатого скота во всех муниципальных образованиях республики.

"По практике прошлых лет реализация будет осуществляться на сельхозрынках и в специально отведенных местах. Организация возлагается на органы местного самоуправления республики", - сообщил ингушский премьер.

При этом он отметил, что на всех местах торговли будут закреплены ветеринарные врачи для проверки наличия соответствующих свидетельств, подтверждающих отсутствие заболеваний у скота.