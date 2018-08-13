Гостей праздника "Августовские спасы" в Ялуторовске угостят яблочным вареньем и чаем из 150-литрового самовара

13.08.18 14:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 августа. Interfax-Russia.ru - Праздник "Августовские Спасы" пройдет 25 августа в городе Ялуторовске Тюменской области, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в понедельник в оргкомитете мероприятия.

"Праздник, посвященный медовому, яблочному и ореховому спасам, состоится в туристическом комплексе "Ялуторовский острог", - сказал представитель оргкомитета.

Он также добавил, что всех пришедших угостят медом, яблочным вареньем и другими лакомствами.

"Будет на нашем празднике и чаепитие из 150-литового самовара, это самый большой самовар в России", - подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, в программе праздника конкурсы, мастер-классы, выступление фольклорного коллектива и детское научное шоу.

"Создатели "Театра на телеге" покажут интерактивный спектакль, зрители тоже смогут поучаствовать в представлении - побыть и режиссерами, и декораторами, и артистами", - отметил собеседник.

Первый фруктовый сад в Ялуторовске заложил декабрист Василий Тизенгаузен, который прожил на поселении в городе более 20 лет. Сейчас Ялуторовск славится большим сортовым разнообразием яблок, которые выращивают жители на своих садовых и дачных участках. Очень популярны в городе такие сорта, как "Серебряное копытце", "Канадка", "Уралочка".