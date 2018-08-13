Власти Севастополя запретили посещать лес из-за жары

13.08.18 14:17

© РИА Новости. Александр Полегенько

13 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Севастополя в понедельник ввело запрет на посещение лесов и прилегающих к ним территорий в связи с установлением особого пожароопасного периода в регионе, сообщила пресс-служба исполнительного органа власти города.

"С учетом прогнозов Росгидрометцентра в Севастополе установлен четвертый класс пожарной опасности. Вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на посещение гражданами лесов, за исключением мест организованного отдыха", - приводятся в пресс-релизе слова и.о. вице-губернатора Владимира Татарчука.

Кроме того, устанавливается режим повышенной готовности для сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Запрещается также разведение костров, проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне", - уточнил В.Татарчук.

Нарушителям грозят штрафы. Они могут достигать почти 1 млн рублей.