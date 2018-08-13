В Саратовской области 30% обманутых дольщиков въехали за год в новые дома

13.08.18 14:23

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 августа. Interfax-Russia.ru - В Саратовской области за год удалось завершить строительство 15 многоквартирных жилых домов обманутых дольщиков, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во время своего отпуска, в рамках двухдневной поездки в округ, спикер Госдумы встретился с дольщиками 27 наиболее проблемных домов Саратова.

"Всего в Саратовской области таких объектов 54. За год многое сделано. Нам удалось главное: поверить в то, что эту проблему можно решать, и решать ее только сообща, с участием местной, региональной власти, федеральных структур. Понятно, что и сами дольщики должны объединиться, пройти процедуру банкротства, расчистить проблемы, которые существуют в их домах",- отметил спикер парламента.

В.Володин заверил, что никто из обманутых дольщиков не будет брошен.

"Гражданам надо помогать решать вопросы по достройке проблемных домов. За каждым депутатом Госдумы от Саратовской области закреплены недостроенные дома, где есть обманутые дольщики. И такая работа приносит свои результаты",- резюмировал спикер Госдумы.