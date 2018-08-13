Один человек погиб при пожаре в общежитии "УОМЗа" в Екатеринбурге, эвакуировано 90 жильцов

13.08.18 14:28

© РИА Новости. Игорь Онучин

13 августа. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, десять обратились за медицинской помощью в результате пожара в общежитии на улице Восточной в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в управлении здравоохранения города в понедельник.

"Было зафиксировано 10 обращений за медицинской помощью, в том числе один пострадавший - ребенок", - сказал представитель управления.

По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в областной токсикоцентр с отравлением продуктами горения.

На месте работали пять бригад "скорой помощи", из них две реанимации.

В пресс-службе прокуратуры региона агентству уточнили, что тело погибшего было обнаружено в комнате на третьем этаже, где находился очаг возгорания.

"Предположительно, погибший мужчина в возрасте около 50 лет", - отметил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.

Представитель "УОМЗа" подтвердил агентству, что данное общежитие принадлежит заводу.

"Необходимая помощь пострадавшим будет оказана, в том числе содействие в расселении людей. Предположительно, будут использованы база отдыха, принадлежащая предприятию, либо другие общежития "УОМЗа", - сообщил он.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на улице Восточной поступил в понедельник в 11:35 по местному времени (9:35 мск).

Спасатели эвакуировали из дома 23 человек по автолестнице с помощью масок самоспасателя, а также вывели по лестницам еще 91 человека. Жильцам оказывается психологическая помощь психологами МЧС.

Отмечается, что пожарные справились с огнем в течение часа.

"На площади 40 кв. м повреждены две комнаты на третьем этаже", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 20 единиц техники и 50 человек.

"УОМЗ" - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию в 77 стран мира.