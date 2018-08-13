Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
13.08.18 14:28

Один человек погиб при пожаре в общежитии "УОМЗа" в Екатеринбурге, эвакуировано 90 жильцов

© РИА Новости. Игорь Онучин
13 августа. Interfax-Russia.ru - Один человек погиб, десять обратились за медицинской помощью в результате пожара в общежитии на улице Восточной в Екатеринбурге, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в управлении здравоохранения города в понедельник.

"Было зафиксировано 10 обращений за медицинской помощью, в том числе один пострадавший - ребенок", - сказал представитель управления.

По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в областной токсикоцентр с отравлением продуктами горения.

На месте работали пять бригад "скорой помощи", из них две реанимации.

В пресс-службе прокуратуры региона агентству уточнили, что тело погибшего было обнаружено в комнате на третьем этаже, где находился очаг возгорания.

"Предположительно, погибший мужчина в возрасте около 50 лет", - отметил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.

Представитель "УОМЗа" подтвердил агентству, что данное общежитие принадлежит заводу.

"Необходимая помощь пострадавшим будет оказана, в том числе содействие в расселении людей. Предположительно, будут использованы база отдыха, принадлежащая предприятию, либо другие общежития "УОМЗа", - сообщил он.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на улице Восточной поступил в понедельник в 11:35 по местному времени (9:35 мск).

Спасатели эвакуировали из дома 23 человек по автолестнице с помощью масок самоспасателя, а также вывели по лестницам еще 91 человека. Жильцам оказывается психологическая помощь психологами МЧС.

Отмечается, что пожарные справились с огнем в течение часа.

"На площади 40 кв. м повреждены две комнаты на третьем этаже", - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 20 единиц техники и 50 человек.

"УОМЗ" - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию в 77 стран мира.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.08.18 12:44
На базе "Курчатовского института" заработает один из крупнейших технопарков Москвы
.
  13.08.18 11:59
30-градусная жара на один день вернется в столичный регион 15 августа
.
  13.08.18 11:49
Пятнадцать школ и детсадов построят в Москве за счет бюджета в этом году
.
  13.08.18 10:53
Усиление ветра ожидается в Москве
.
  13.08.18 10:16
Москва создаст 400 детских и спортивных площадок для дачников в Подмосковье
.
  13.08.18 08:20
Новый глава Гидрометцентра пообещал москвичам "бабье лето"
.
  10.08.18 15:18
Лучшим реализованным проектом в области строительства в Москве признан парк "Зарядье"
.
  10.08.18 13:54
Новый Звездный городок будет создан на московской площадке Центра им Хруничева
.
  10.08.18 13:00
Мэр Москвы открыл проспект Лихачева, построенный на территории бывшей промзоны ЗИЛ
.
  10.08.18 11:11
Почти на 75% выросло число сделок с ипотекой в Москве за год


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket