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13.08.18 14:28
Один человек погиб при пожаре в общежитии "УОМЗа" в Екатеринбурге, эвакуировано 90 жильцов
"Было зафиксировано 10 обращений за медицинской помощью, в том числе один пострадавший - ребенок", - сказал представитель управления.
По его словам, двоих пострадавших госпитализировали в областной токсикоцентр с отравлением продуктами горения.
На месте работали пять бригад "скорой помощи", из них две реанимации.
В пресс-службе прокуратуры региона агентству уточнили, что тело погибшего было обнаружено в комнате на третьем этаже, где находился очаг возгорания.
"Предположительно, погибший мужчина в возрасте около 50 лет", - отметил сотрудник пресс-службы надзорного ведомства.
Представитель "УОМЗа" подтвердил агентству, что данное общежитие принадлежит заводу.
"Необходимая помощь пострадавшим будет оказана, в том числе содействие в расселении людей. Предположительно, будут использованы база отдыха, принадлежащая предприятию, либо другие общежития "УОМЗа", - сообщил он.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре в девятиэтажном доме на улице Восточной поступил в понедельник в 11:35 по местному времени (9:35 мск).
Спасатели эвакуировали из дома 23 человек по автолестнице с помощью масок самоспасателя, а также вывели по лестницам еще 91 человека. Жильцам оказывается психологическая помощь психологами МЧС.
Отмечается, что пожарные справились с огнем в течение часа.
"На площади 40 кв. м повреждены две комнаты на третьем этаже", - говорится в сообщении.
В тушении пожара задействованы 20 единиц техники и 50 человек.
"УОМЗ" - одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения. Предприятие экспортирует продукцию в 77 стран мира.
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