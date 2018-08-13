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13.08.18 14:44
Карантин по бешенству животных введен в одной из деревень Башкирии из-за больного барсука, напавшего на женщину
По его словам, поводом для введения карантина послужило выявление бешенства у дикого барсука.
"Барсук забежал в один из дворов и покусал хозяйку дома. Женщине оказана необходимая медпомощь, проводится вакцинация", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ветеринары посчитали, что агрессивное поведение животного, забежавшего в населенный пункт, свидетельствует о его заболевании бешенством. Животное было убито, биоматериал направлен на лабораторные исследования. Экспертиза подтвердила диагноз "бешенство".
На официальном сайте правовой информации Башкирии сообщается, что на карантинной территории запрещена торговля животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз питомцев за ее пределы, отлов диких животных.
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