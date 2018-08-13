Газоснабжение почти 300 домов в Перми нарушено из-за коммунальной аварии

13.08.18 15:07

© РИА Новости. Стрингер

13 августа. Interfax-Russia.ru - Жители пяти многоквартирных и 289 частных домов в Перми четвертый день остаются без газа из-за аварии на частном газопроводе, сообщается на сайте городской мэрии в понедельник.

По данным администрации Перми, повреждение газопровода в микрорайонах "Ива-1" и "Ива Спортивная" произошло 10 августа. Под отключение попало пять многоквартирных и 289 частных домов.

С понедельника силами АО "Газпром газораспределение Пермь" проводится демонтаж дорожных плит и поврежденного газопровода, в дальнейшем планируется смонтировать новый участок газопровода и произвести пуск газа.

"Повторный пуск газа в многоквартирные и индивидуальные жилые дома будет возможен после выполнения этих мероприятий", - уточняет мэрия.

Сроки завершения восстановительных работ не сообщаются.