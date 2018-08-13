В совершении ДТП с жертвами в Волгоградской области подозревается замглавы местного отделения "Молодой гвардии"

13.08.18 15:11

© РИА Новости. Павел Львов

13 августа. Interfax-Russia.ru - Заместитель руководителя волгоградского регионального штаба "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Ренат Булатов подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла семья из четырех человек, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель реготделения МГЕР Василий Селезнев.

"Подозреваемым в совершении ДТП является Ренат Булатов - мой заместитель, который курировал работу добровольческих бригад по всей области. Это ужасная трагедия. Погибли четыре человека, целая семья", - сказал В.Селезнев.

Он отметил, что вопрос приостановки членства Р.Булатова в организации является прерогативой федерального центра. "Какое решение принято, я не в курсе и не могу комментировать", - отметил В.Селезнев.

"Тот человек, который будет определен виновником ДТП, предстанет перед законом и понесет наказание. Мы уже связались с родственниками погибших и готовы оказать им всю необходимую помощь", - добавил он.

Как сообщили агентству в пресс-службе регионального главка МВД, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому в совершении ДТП меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Завтра Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - отметил представитель ГУ МВД.

Ранее сообщалось, что в пятницу в 22:15 мск 22-летний водитель, управляя автомашиной "Додж Рам" на автодороге "Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба" при обгоне столкнулся с двигающейся во встречном направлении автомашиной "Хонда Аккорд".

В результате ДТП водитель "Хонды" и трое его пассажиров, в том числе 33-летняя женщина и две девочки 5 и 7 лет, находившиеся на заднем сиденье в детских удерживающих устройствах, скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Предполагаемый виновник автоаварии был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).