Массовая гибель рыбы произошла в одной из рек Татарстана из-за сброса сточных вод, возбуждено уголовное дело

13.08.18 15:18

© РИА Новости. Валерий Титиевский

13 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту массой гибели рыбы в одном из водоемов Елабужского района Татарстана.

На сайте следственного управления СКР по республике сообщается в понедельник, что в реке Танайка погибло не менее 1,8 тыс. особей карася, карпа и щуки размером от 5 до 35 см.

"В ходе обследования водоохранной зоны реки обнаружен сброс на рельеф местности неочищенных канализационных сточных вод, которые, предположительно, стали причиной отравления рыбы", - говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Следователи допросили свидетелей, назначена судебная экологическая экспертиза.