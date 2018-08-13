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Главные события
13.08.18 15:21

Около 40 тысяч человек посетили "Ирбитскую ярмарку" в Свердловской области

© РИА Новости. Павел Лисицын
13 августа. Interfax-Russia.ru - Межрегиональная "Ирбитская ярмарка" состоялась 11-12 августа в Свердловской области, сообщает департамент информационной политики губернатора региона со ссылкой на Центр развития туризма.

Мероприятие посетили около 40 тыс. человек.

Свои стенды на ярмарке представили 579 участников из 22 регионов страны.

"Одним из ярких событий Ирбитской ярмарки стал старт Великой Северной экспедиции", - говорится в сообщении.

Также в рамках мероприятия гости посетили фестиваль национальных подворьев, посмотрели спектакли под открытым небом, приняли участие в мастер-классах по завариванию чая.

Завершилась ярмарка гала-концертом артистов Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, вокального коллектива "Non solo" и ансамбля народных инструментов "Изумруд".

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