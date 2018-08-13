Смог ожидается в Свердловской области

13.08.18 15:27

© РИА Новости. Мария Плотникова

13 августа. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют смог на территории Свердловской области с вечера понедельника.

На сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщается, что в регионе "ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе".

В связи с этим в регионе объявлено предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности, оно продлится до вечера 16 августа.