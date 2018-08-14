Застрявших на реке на Колыме туристов из Санкт-Петербурга планируется эвакуировать вертолетом

14.08.18 08:21

© РИА Новости. Илья Тимин

14 августа. Interfax-Russia.ru - Трое туристов из Санкт-Петербурга при сплаве по горной реке в Магаданской области остались без лодки с продуктами и медикаментами, эвакуировать людей планируется авиацией МЧС.

"При сплаве по горной реке Омулевка туристы потеряли лодку с продуктами и медикаментами, ее унесло от берега. Вызволить мужчин на "большую" землю возможно только вертолетом ", - сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.

Для эвакуации туристов планируется задействовать воздушное судно МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра.

Отмечается, что незарегистрированная туристическая группа из трех человек находится в 200 км от ближайшего населенного пункта. У туристов есть две палатки и спутниковый телефон. По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов 600 км.

В областном главке МЧС агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пока вертолет не смог вылететь по метеоусловиям, вылет планируется в 12:00 по местному времени.