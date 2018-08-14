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14.08.18 08:21
Застрявших на реке на Колыме туристов из Санкт-Петербурга планируется эвакуировать вертолетом
"При сплаве по горной реке Омулевка туристы потеряли лодку с продуктами и медикаментами, ее унесло от берега. Вызволить мужчин на "большую" землю возможно только вертолетом ", - сообщила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС.
Для эвакуации туристов планируется задействовать воздушное судно МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра.
Отмечается, что незарегистрированная туристическая группа из трех человек находится в 200 км от ближайшего населенного пункта. У туристов есть две палатки и спутниковый телефон. По земле добраться до туристов невозможно, это горно-скалистая местность, непроходимые леса и высокая водность рек. Расстояние по воздуху от Магадана до места стоянки туристов 600 км.
В областном главке МЧС агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что пока вертолет не смог вылететь по метеоусловиям, вылет планируется в 12:00 по местному времени.
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