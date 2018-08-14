Военные истребители выполнили ночную дозаправку в небе над Камчаткой

14.08.18 08:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 августа. Interfax-Russia.ru - На Камчатке летчики высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) отработали дозаправку в воздухе ночью, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является отсутствие видимых наземных ориентиров. Также в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при подходе к штанге воздушного танкера и осуществлении контакта с конусом штанги", - отмечается в сообщении.

Дозаправка МиГ-31 проходила на высоте 7 тыс. метров на скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили несколько вылетов и провели более 10 контактов с самолетом-заправщиком Ил-78 Дальней авиации ВКС России.

Общий налет экипажей ночью составил более семи часов.