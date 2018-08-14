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14.08.18 08:24
Военные истребители выполнили ночную дозаправку в небе над Камчаткой
"Особенностью выполнения дозаправки самолетов ночью является отсутствие видимых наземных ориентиров. Также в условиях плохой видимости у летчика ограничен обзор при подходе к штанге воздушного танкера и осуществлении контакта с конусом штанги", - отмечается в сообщении.
Дозаправка МиГ-31 проходила на высоте 7 тыс. метров на скорости около 500 километров в час. Летчики-истребители выполнили несколько вылетов и провели более 10 контактов с самолетом-заправщиком Ил-78 Дальней авиации ВКС России.
Общий налет экипажей ночью составил более семи часов.
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