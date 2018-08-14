Два лесных пожара потушили в Бурятии, еще один продолжает действовать

14.08.18 08:36

© РИА Новости. Павел Львов

14 августа. Interfax-Russia.ru - В Бурятии за сутки обнаружено три лесных пожара на территории Иволгинского, Северо-Байкальского и Тарбагатайского районов, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

"Очаги в Иволгинском и Тарбагатайском районах были оперативно ликвидированы лесной охраной до конца суток, по предварительной информации они возникли в результате неосторожного обращения с огнем местными жителями", - говорится в сообщении.

В Северо-Байкальском районе лесной пожар продолжает действовать. Он возник в труднодоступной местности, на место возгорания направлено восемь пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В случае необходимости группировка будет наращиваться. На конец суток площадь очага составляет менее 1 га.

В Бурятии установился третий класс пожарной опасности, республиканское агентство лесного хозяйства напоминает о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в лесах при сборе дикоросов.