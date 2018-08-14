Водоснабжение в городе Тара в Омской области восстановлено

14.08.18 08:40

© РИА Новости. Евгений Одиноков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Ограниченное из-за поломки насоса водоснабжение в городе Тара на севере Омской области налажено, сообщает правительство Омской области со ссылкой на главу Терского района Евгения Лысакова.

"Замена запчасти в двигателе насоса прошла успешно, насос заработал и вода качается в резервуар. Водоснабжение в Таре восстановлено", - приводятся в сообщении слова Е.Лысакова.

Как отмечалось, в Таре был объявлен режим ЧС муниципального характера в связи с ограничением подачи воды населению. Из-за отсутствия воды в резервуаре на водонапорной башне (котловане для забора воды из реки) 11 августа остановился насос.

Тара - второй по величине город в Омской области. Расположен на левом берегу Иртыша, в 302 км от Омска. Население города составляет 28 тыс. человек.