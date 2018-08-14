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14.08.18 09:00
Непогода оставила без света около 30 тыс. человек на юге Приморья
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Шкотовского района (около 30,7 тыс. человек ), предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей - 7,4 МВт", - сообщается на сайте Минэнерго.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
В свою очередь пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" сообщила, что причиной отключений стали сильные дожди и грозы на юге Приморского края.
С понедельника в Приморье установилась плохая погода, идут дожди.
По прогнозам, до 16 августа в крае пройдут сильные ливни и грозы. Пик непогоды ожидается в среду. Энергетики предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в крае возможны перебои электроснабжения.
Как сообщалось, в понедельник в Шкотовском районе края было нарушено энергоснабжение, без света оставались около 30 тыс. человек.
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