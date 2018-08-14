Непогода оставила без света около 30 тыс. человек на юге Приморья

14.08.18 09:00

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

14 августа. Interfax-Russia.ru - Около 30 тыс. человек в Шкотовском районе Приморья во вторник остались без света из-за энергоаварии.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители Шкотовского района (около 30,7 тыс. человек ), предприятия местной промышленности. Мощность отключенных потребителей - 7,4 МВт", - сообщается на сайте Минэнерго.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В свою очередь пресс-служба "Дальневосточной распределительной сетевой компании" сообщила, что причиной отключений стали сильные дожди и грозы на юге Приморского края.

С понедельника в Приморье установилась плохая погода, идут дожди.

По прогнозам, до 16 августа в крае пройдут сильные ливни и грозы. Пик непогоды ожидается в среду. Энергетики предупреждают, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями в крае возможны перебои электроснабжения.

Как сообщалось, в понедельник в Шкотовском районе края было нарушено энергоснабжение, без света оставались около 30 тыс. человек.