Ректор вуза в Иваново подозревается в растрате более 2 млн рублей

14.08.18 09:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о растрате ректором вуза бюджетных средств возбуждено в Иваново, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ивановской области.

"Ущерб от противоправной деятельности ректора составил более 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

По данным следствия, руководитель вуза совершил растрату вверенных ему бюджетных средств в особо крупном размере, переводя их на расчетные счета аффилированных коммерческих структур, исполнявших подрядные работы по завышенной стоимости.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.