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14.08.18 09:09
Более 200 пилотов отправлены переобучение по настоянию транспортной прокуратуры Западной Сибири
"Было проверено более 2,5 тыс. пилотов воздушных судов и более 550 представителей технического персонала. По результатам проверки были выявлены недостатки в обучении, которые позволили нам заставить работодателей отправить на переобучение более 230 пилотов, а также отстранить от технического обслуживания около 40 авиатехников", - сказал он.
Кроме того, по иску Новосибирского транспортного прокурора аннулирован сертификат одного из авиационных учебных центров, сказал он.
Д.Костенко подчеркнул, что, как показывает практика, основными причинами авиационных происшествий являются ошибки пилотов, пренебрежение ими правилами безопасности полетов.
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