20 тысяч первоклассников сядут за парты в Ленобласти в этом году

14.08.18 09:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

14 августа. Interfax-Russia.ru - В этом году 1 сентября в школы Ленинградской области пойдут 20 тыс. первоклассников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Каждый ученик первого класса получит в подарок от губернатора региона набор книг для семейного чтения - "Бабочка над заливом", "Знай и люби свой край", "Где родился, там и пригодился", "Азбука безопасной и здоровой жизни", а также интерактивную карту Ленинградской области и светоотражающий стикер", - говорится в сообщении.

Всего за школьные парты в Ленобласти в этом году сядут свыше 154 тыс. учащихся, что на 9 тыс. больше, чем в прошлом году. Для усиления педагогического состава 1 сентября на работу в школы области выйдут 250 молодых учителей.

Как отмечает пресс-служба, ребят из отдаленных населенных пунктов до школ, как и прежде, будут доставлять специальные автобусы. 1 сентября на линии выйдет 342 автобуса, которые довезут до школ более 8 тыс. учеников и учителей. До конца года будет приобретено еще 50 новых машин.

Всего на подготовку учебных заведений региона в 2018 году было выделено 3,7 млрд рублей из средств консолидированного бюджета Ленинградской области. На ремонт в школах и детских садах было потрачено 1,5 млрд рублей, на строительство новых объектов - 2,2 млрд рублей.