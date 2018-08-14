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14.08.18 09:15
Фарфоровые скульптуры Дрезденской мануфактуры покажут в Петербурге
Посетители увидят декоративный элитный фарфор из города-побратима Санкт-Петербурга Дрездена.
"На выставке представлены не только известные во всем мире изделия: фарфоровые скульптуры Наполеона, офицеров и солдат французской, английской и прусской армий, но и фарфоровые фигуры прославленного генералиссимуса и императрицы Екатерины II, созданные немецкими мастерами специально для показа в Суворовском музее", - отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, Суворовский музей также представит графические портреты участников наполеоновских войн, как с русской, так и французской сторон.
Экспозиция даст старт фестивалю "Европейский фарфор в Петербурге".
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