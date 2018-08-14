Фарфоровые скульптуры Дрезденской мануфактуры покажут в Петербурге

14.08.18 09:15

© РИА Новости. А. Свердлов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Выставка "Фарфоровая армия Дрезденской мануфактуры" открывается в Государственном мемориальном музее А.В.Суворова в Петербурге во вторник, сообщает пресс-служба городского комитета по культуре.

Посетители увидят декоративный элитный фарфор из города-побратима Санкт-Петербурга Дрездена.

"На выставке представлены не только известные во всем мире изделия: фарфоровые скульптуры Наполеона, офицеров и солдат французской, английской и прусской армий, но и фарфоровые фигуры прославленного генералиссимуса и императрицы Екатерины II, созданные немецкими мастерами специально для показа в Суворовском музее", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, Суворовский музей также представит графические портреты участников наполеоновских войн, как с русской, так и французской сторон.

Экспозиция даст старт фестивалю "Европейский фарфор в Петербурге".