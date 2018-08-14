Собянин считает, что в такси должны работать только водители с российскими правами, нужны поправки в закон

14.08.18 10:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Таксисты-мигранты, работающие со своими национальными водительскими документами, создают дополнительные проблемы для пассажиров, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Недавно в Москве прошел форум "Такси". Одной из проблем, о которой говорили его участники, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это - дополнительные риски для пассажиров", - написал С.Собянин в своем блоге во вторник.

Он считает, что в связи с этим необходимы поправки в федеральном законодательстве.

"Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами", - заявил мэр.

По мнению С.Собянина, пока же этого не произошло, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ.

"Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет", - добавил он.