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14.08.18 10:29
Собянин считает, что в такси должны работать только водители с российскими правами, нужны поправки в закон
"Недавно в Москве прошел форум "Такси". Одной из проблем, о которой говорили его участники, является то, что таксисты-иностранцы работают со своими национальными правами. Понятно, что выданы они не всегда адекватно, а это - дополнительные риски для пассажиров", - написал С.Собянин в своем блоге во вторник.
Он считает, что в связи с этим необходимы поправки в федеральном законодательстве.
"Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами", - заявил мэр.
По мнению С.Собянина, пока же этого не произошло, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ.
"Тогда сами пассажиры смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет", - добавил он.
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