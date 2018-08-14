Лесников, бежавших от верхового пожара на квадроцикле, спасли летчики Авиалесоохраны в Иркутской области

14.08.18 10:42

© РИА Новости. Алексей Никольский

14 августа. Interfax-Russia.ru - Вертолет ФБУ "Авиалесоохрана" эвакуировал четырех специалистов ФГУП "Прибайкаллеспроект", которые проводили лесоустроительные работы в самом северном Катангском районе Иркутской области и оказались окружены крупным лесным пожаром, сообщила во вторник пресс-служба министерства лесного комплекса региона.

Инцидент произошел в понедельник, когда на севере региона площадь пожаров превысила 100 тыс. га.

"Лагерь лесоустроителей оказался на пути одного из верховых пожаров, общая площадь которого составляла более 7 тыс. га. Четыре человека экстренно на квадроцикле направились в сторону от пожара, передав в региональную диспетчерскую службу (РДС) по спутниковой связи сигнал о помощи и данные о своем местонахождении", - говорится в сообщении.

На спасение людей был направлен вертолет Усть-Кутского авиаотделения, который занимался доставкой парашютистов-десантников к возгораниям. Но оперативно найти людей летчикам мешало сильное задымление.

"Спустя час лесоустроители сообщили, что отступать им больше некуда. С двух сторон на них надвигался пожар. В момент, когда казалось, что трагедии не избежать, я услышал в трубке звук подлетающего вертолета. Через несколько минут экипаж передал информацию об успешном завершении спасательной операции", - цитирует пресс-служба руководителя диспетчерской службы Анатолия Сучкова.

Вертолет доставил спасенных в город Усть-Кут и продолжил работу по тушению пожаров на севере.

По данным РДС, утром во вторник лесные пожары в Катангском районе начали терять свою силу, в течение дня на севере региона ожидается обильное выпадение осадков.