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14.08.18 10:45
Москву и новый терминал аэропорта "Шереметьево" свяжет железная дорога стоимостью 12 млрд рублей
Проект обсуждался на совещании, которое министр транспорта Евгений Дитрих провел в начале августа. Планируется, что от существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона) будет построено ответвление в северную зону, пишет издание.
Строительством новой ветки займется РЖД. Предварительная стоимость проекта - около 12 млрд рублей, из которых 10,3 млрд руб. - сама ветка длиной 3,8 км, 1,5 млрд руб. - железнодорожный терминал в северной зоне аэропорта.
Новый терминал В аэропорта "Шереметьево" открылся в мае 2018 года, его пропускная способность - 20 млн пассажиров в год.
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