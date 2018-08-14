Москву и новый терминал аэропорта "Шереметьево" свяжет железная дорога стоимостью 12 млрд рублей

14.08.18 10:45

© РИА Новости. Руслан Кривобок

14 августа. Interfax-Russia.ru - Новый терминал В в северной части международного аэропорта "Шереметьево" свяжут с Москвой ответвлением от основного пути "Аэроэкспресса", реализация проекта обойдется в 12 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".

Проект обсуждался на совещании, которое министр транспорта Евгений Дитрих провел в начале августа. Планируется, что от существующей ветки "Аэроэкспресса" между Белорусским вокзалом и терминалами D, E и F аэропорта (южная зона) будет построено ответвление в северную зону, пишет издание.

Строительством новой ветки займется РЖД. Предварительная стоимость проекта - около 12 млрд рублей, из которых 10,3 млрд руб. - сама ветка длиной 3,8 км, 1,5 млрд руб. - железнодорожный терминал в северной зоне аэропорта.

Новый терминал В аэропорта "Шереметьево" открылся в мае 2018 года, его пропускная способность - 20 млн пассажиров в год.