Компания "Натали Турс" приостановила деятельность

14.08.18 10:59

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Компания "Натали Турс" объявила о приостановке своей деятельности.

"Компания "Натали Турс" приостановила свою операционную деятельность", - говорится в сообщении на ее сайте.

Один из крупнейших российских туроператоров "Натали Турс" 4 июля объявил об аннуляции всех проданных туров за рубеж и остановке продаж из-за финансовых проблем. При этом туров и авиабилетов до 1 октября продано на $15 млн. В реестре пострадавших, составленном самой компанией, - 12 тыс. туров. Общее число пострадавших туристов, по оценкам экспертов, может достигать 30 тыс.

Страховая компания "Ингосстрах", где застрахована ответственность туроператора, ранее заявляла, что готова выплачивать компенсации пострадавшим клиентам в объеме, который покрывается финансовой гарантией туроператора, но только после того, как он объявит об остановке деятельности.

Компания реализовывала туры от имени ООО "Панорама Тур", его финансовая ответственность застрахована на 50 млн рублей. По данным Российского союза туриндустрии, по каждому несостоявшемуся туру выплаты не превысят 4,6 тыс. рублей.

В свою очередь, глава туроператора "Натали-Турс" Владимир Воробьев назвал информацию о приостановке деятельной компании "некорректной", по его словам, был закрыт только официальный сайт.

"Появилась некорректная информация, она будет подправлена. Речь идет о той же информации, что мы давали 4 июля, когда мы объявили об остановке продаж и возобновлении их с 1 октября. Ничего нового не произошло, за исключением того что по просьбам трудящихся закрыли временно сайт, чтобы не раздражать. Много было жалоб, что сайт функционирует, и мы таким образом вводим в заблуждение туристов", - сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".