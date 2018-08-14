Сеть подпольных игровых клубов ликвидирована в Кирове

14.08.18 11:03

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр в Кирове.

Региональное СУ СКР сообщает во вторник, что трое жителей города за период с 25 сентября 2017 года по 30 июля 2018 года открыли в Кирове несколько залов, где проводились азартные онлайн игры.

"В ходе проведения осмотров мест происшествий в помещениях, расположенных на территории города, изъяты более 100 единиц игорного оборудования", - говорится в сообщении.

Также обыски проведены по месту жительства подозреваемых.

Организаторы незаконного бизнеса стали фигурантами уголовного дела по п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ( незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны). Они отпущены под подписку о невыезде.