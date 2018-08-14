|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.08.18 11:03
Сеть подпольных игровых клубов ликвидирована в Кирове
Региональное СУ СКР сообщает во вторник, что трое жителей города за период с 25 сентября 2017 года по 30 июля 2018 года открыли в Кирове несколько залов, где проводились азартные онлайн игры.
"В ходе проведения осмотров мест происшествий в помещениях, расположенных на территории города, изъяты более 100 единиц игорного оборудования", - говорится в сообщении.
Также обыски проведены по месту жительства подозреваемых.
Организаторы незаконного бизнеса стали фигурантами уголовного дела по п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ( незаконная организация и проведение азартных игр вне игровой зоны). Они отпущены под подписку о невыезде.
|
Interfax-Russia.ru – Протяженность московского метро в ближайшие годы увеличится в три раза. Как обещает столичный мэр, к 2027 году 95% москвичей будут жить рядом с метро.
.
Interfax-Russia.ru – Российская сборная не вышла в полуфинал ЧМ-2018. Однако наша команда впервые за долгие годы смогла дойти до четвертьфинала.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket