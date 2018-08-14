Тела погибших в горах КБР росгвардейцев доставлены в Нальчик

14.08.18 11:17

© РИА Новости. Виталий Белоусов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Вертолет со спасателями доставил в аэропорт Нальчика тела четырех бойцов Росгвардии, которые погибли под лавиной в горах Кабардино-Балкарии.

"Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии завершены. Тела четырех погибших военнослужащих Росгвардии доставлены спасателями МЧС России на вертолете в город Нальчик. Ранее эвакуировать тела не удавалось из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", - сообщает пресс-служба управления Росгвардии в КБР.

Отмечается, что тела погибших передадут родственникам после завершения оперативно-следственных действий.

"Семьям погибших будут произведены все необходимые социальные и страховые выплаты, оказана материальная помощь. Захоронение военнослужащих будет произведено с соблюдением всех воинских ритуалов", - добавляет ведомство.

Как сообщалось, 8 августа в Кабардино-Балкарии на высоте около 4,5 тысячи метров над уровнем моря на леднике Мижирги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина в период учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки Росгвардии погибли в лавине четверо военнослужащих.