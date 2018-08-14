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14.08.18 11:17
Тела погибших в горах КБР росгвардейцев доставлены в Нальчик
"Поисково-спасательные работы в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии завершены. Тела четырех погибших военнослужащих Росгвардии доставлены спасателями МЧС России на вертолете в город Нальчик. Ранее эвакуировать тела не удавалось из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности", - сообщает пресс-служба управления Росгвардии в КБР.
Отмечается, что тела погибших передадут родственникам после завершения оперативно-следственных действий.
"Семьям погибших будут произведены все необходимые социальные и страховые выплаты, оказана материальная помощь. Захоронение военнослужащих будет произведено с соблюдением всех воинских ритуалов", - добавляет ведомство.
Как сообщалось, 8 августа в Кабардино-Балкарии на высоте около 4,5 тысячи метров над уровнем моря на леднике Мижирги между горами Дых-Тау и Пик Пушкина в период учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки Росгвардии погибли в лавине четверо военнослужащих.
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