Фура с арбузами опрокинулась на трассе Р22 в Тамбовской области, пострадали три человека

14.08.18 11:25

© РИА Новости. Яков Андреев

14 августа. Interfax-Russia.ru - В Тамбовской области во вторник на трассе Р-22 "Каспий" произошло столкновение КАМАЗа с прицепом с легковым автомобилем "Ситроен", сообщили "Интерфаксу" в областном УГИБДД.

По предварительной информации, в результате ДТП три человека пострадали.

Грузовик опрокинулся и полностью перекрыл трассу. Легковой транспорт осуществляет объезд по обочине.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что к месту ДТП направлены оперативная группа, психологи, спасатели МЧС и другие службы.