Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин пройдут в начале декабря в Нижнем Тагиле

14.08.18 11:28

© РИА Новости. Владимир Астапкович

14 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке и проведении в регионе этапов международных соревнований Кубок мира FIS по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, сообщает департамент информационной политики губернатора свердловской области.

Соревнования пройдут 1-2 декабря на трамплинном комплексе горы Долгой в Нижнем Тагиле.

"В ближайшее время будет создан организационный комитет по подготовке к событию", - говорится в сообщении.

Этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина проходили в Нижнем Тагиле трижды.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил примет четыре международных лыжных турнира в сезоне 2018-2019. Так, в декабре состоится этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. В начале марта пройдут финалы Континентального кубка по лыжному двоеборью среди женщин и среди мужчин.

Также в середине марта состоится финальный тур Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин "Синяя птица".