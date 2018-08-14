Более 14 млн руб. выделили власти Свердловской области на оснащение избирательных участков системой видеонаблюдения

14.08.18 11:35

© РИА Новости. Илья Питалев

14 августа. Interfax-Russia.ru - Избирательные участки в Екатеринбурге оборудуют видеонаблюдением на время проведения выборов депутатов городской думы, сообщил журналистам во вторник председатель областной избирательной комиссии Валерий Чайников.

"Цена вопроса - 14 млн 180 тыс. рублей. Вот то, что выделили из резервного фонда (региона - РФ)", - сказал В.Чайников.

Он отметил, что решение об установке видеонаблюдения принял губернатор Свердловской области.

"Губернатор принимает решение, что законность процесса и возможность доведения до всех, возможность дополнительного контроля - она не мешает. У всех появляется возможность в режиме онлайн контролировать работу (на участках - ИФ)", - отметил глава облизбиркома.

По словам В.Чайникова, на участках планируется установить порядка 500 камер.

"На выборах президента было установлено 515 камер в городе Екатеринбурге. Все-таки предполагаем, что это количество будет. Насколько на сегодня техника позволит, я думаю, недели через две будет понятно", - уточнил В.Чайников.

Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Екатеринбурга не считает необходимым устанавливать камеры видеонаблюдения на участках, где будут проходить выборы депутатов гордумы.

Выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября. Будет избрано 36 депутатов: 18 по одномандатным округам и 18 по партийным спискам. Срок полномочий гордумы составит пять лет.

Осенью депутаты гордумы выберут главу Екатеринбурга из отобранных конкурсной комиссией кандидатов.