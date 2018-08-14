Пожар в резервуаре с мазутом в Волгодонске локализовали на площади 1,4 тыс. кв. м

14.08.18 11:42

© РИА Новости. Алексей Вовк

14 августа. Interfax-Russia.ru - Пожар в Волгодонске (Ростовская область) в резервуаре с мазутом локализован на площади 1,4 тыс. кв. м, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"Пожар локализован в 11:25. На месте пожара продолжают работать сотрудники МЧС", - сказал он.

Ранее сообщалось, что утром во вторник по адресу 4-я Заводская, 2 в Волгодонске загорелся мазут в резервуаре. По этому адресу располагается Волгодонская ТЭЦ-2. Пожар был объявлен по повышенному рангу.