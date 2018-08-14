Под маркой "Иж": проект "Кортеж" пополнит мотоцикл от концерна "Калашников"
  
Готовы ответить: Медведев сравнил новые санкции США с объявлением экономической войны
   
Говорите правильно: ЦИК одобрил сразу 3 предложенных для пенсионного референдума вопроса
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.07.18   17:50

12.07.18   13:03

12.07.18   12:51
 
Главные события
14.08.18 11:55

Тяжелая военная техника впервые в истории пройдет по Брянску в День города

© РИА Новости. Александр Кряжев
14 августа. Interfax-Russia.ru - Командующий войсками Западного военного округа разрешил провести в Брянске в День города торжественный марш войск с привлечением вооружения и военной техники.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что День города в Брянске отмечается 17 сентября. Он приурочен ко Дню освобождения области от фашистских захватчиков. В этом году отмечается 75-я годовщина освобождения. Столь масштабный парад состоится в областном центре впервые в истории.

Всего в военной части парада будет задействовано около двух тысяч человек. Тяжелая современная военная техника, а также боевая техника времен войны, пройдут колонной по проспекту Ленина к Площади Партизан, далее техника расположится на улице Красноармейская, где к ней смогут подойти все желающие. Список ретро-техники уже известен - штабной автомобиль "Виллис", танки Т-34, БМ-13 "Катюша".

"17 сентября Брянская область ждет делегации гостей из регионов России, Белоруссии, Украины. Праздник начнется с церемонии возложения цветов к Стеле Воинской славы и Воинскому мемориалу. Все мероприятия будут проходить под единым девизом "Брянская улица - дорога побед!" В программе также будет традиционный Парад поколений, торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения, концертная программа военного духового оркестра, выступления роты почетного караула Западного военного округа", - говорится в сообщении.

На территории старого аэропорта состоится историческая реконструкция событий 17 сентября 1943 года - освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков с участием клубов исторической реконструкции из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Минска, Орла, Воронежа.

Жителей и гостей Брянска ждет фестиваль молодежных коллективов народного танца "Россия настоящая", а также фестиваль духовых оркестров Брянской области, праздничный гала-концерт победителей областного фестиваля патриотической песни "Катюша".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.08.18 16:00
Турникеты из наземного транспорта Москвы уберут с 1 сентября
.
  14.08.18 15:37
В течение месяца с начала работы электробусы в Москве будут бесплатными, заявил Собянин
.
  14.08.18 12:44
Шквалистый ветер до 20 м/с и грозы ожидаются в столичном регионе в среду
.
  14.08.18 10:45
Москву и новый терминал аэропорта "Шереметьево" свяжет железная дорога стоимостью 12 млрд рублей
.
  14.08.18 10:37
Участок "голубой" линии московского метро в выходные будет закрыт
.
  14.08.18 10:29
Собянин считает, что в такси должны работать только водители с российскими правами, нужны поправки в закон
.
  13.08.18 12:44
На базе "Курчатовского института" заработает один из крупнейших технопарков Москвы
.
  13.08.18 11:59
30-градусная жара на один день вернется в столичный регион 15 августа
.
  13.08.18 11:49
Пятнадцать школ и детсадов построят в Москве за счет бюджета в этом году
.
  13.08.18 10:53
Усиление ветра ожидается в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket