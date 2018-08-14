Тяжелая военная техника впервые в истории пройдет по Брянску в День города

14.08.18 11:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

14 августа. Interfax-Russia.ru - Командующий войсками Западного военного округа разрешил провести в Брянске в День города торжественный марш войск с привлечением вооружения и военной техники.

Пресс-служба регионального правительства отмечает, что День города в Брянске отмечается 17 сентября. Он приурочен ко Дню освобождения области от фашистских захватчиков. В этом году отмечается 75-я годовщина освобождения. Столь масштабный парад состоится в областном центре впервые в истории.

Всего в военной части парада будет задействовано около двух тысяч человек. Тяжелая современная военная техника, а также боевая техника времен войны, пройдут колонной по проспекту Ленина к Площади Партизан, далее техника расположится на улице Красноармейская, где к ней смогут подойти все желающие. Список ретро-техники уже известен - штабной автомобиль "Виллис", танки Т-34, БМ-13 "Катюша".

"17 сентября Брянская область ждет делегации гостей из регионов России, Белоруссии, Украины. Праздник начнется с церемонии возложения цветов к Стеле Воинской славы и Воинскому мемориалу. Все мероприятия будут проходить под единым девизом "Брянская улица - дорога побед!" В программе также будет традиционный Парад поколений, торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения, концертная программа военного духового оркестра, выступления роты почетного караула Западного военного округа", - говорится в сообщении.

На территории старого аэропорта состоится историческая реконструкция событий 17 сентября 1943 года - освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков с участием клубов исторической реконструкции из Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Минска, Орла, Воронежа.

Жителей и гостей Брянска ждет фестиваль молодежных коллективов народного танца "Россия настоящая", а также фестиваль духовых оркестров Брянской области, праздничный гала-концерт победителей областного фестиваля патриотической песни "Катюша".