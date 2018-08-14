Компания-генподрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту завершила ремонт дорог в Керчи

14.08.18 12:03

Фото пресс-службы компании "ВАД"

14 августа. Interfax-Russia.ru - Генеральный подрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту - АО "ВАД" - завершил ремонт дорог в Керчи, используемых для проезда большегрузной техники на объект, сообщил пресс-секретарь строительного управления компании по республике Крым Григорий Назаров журналистам во вторник.

"Сегодня дорожники закончили восстановление двух последних участков керченских автодорог, ремонт которых нужно было сделать в рамках госконтракта на строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту", - сказал А.Назаров.

Общий объем ремонтных работ составил 42 тыс. кв. м.

"В рамках выполнения обязательств по ремонту улично-дорожной сети Керчи компания "ВАД" отремонтировала 30,81 тыс. кв. м муниципальных и 11,19 тыс. кв. м межмуниципальных дорог. Предусмотренные госконтрактом работы выполнены полностью", - отметил Г.Назаров.

Автоподход - четырехполосная дорога протяженностью 8,6 км и стоимостью 6,9 млрд рублей. Он соединил 19-километровый Крымский мост со строящейся федеральной трассой "Таврида". Шоссе пройдет от Керчи до Севастополя. Трассу также строит компания-генподрядчик.

Рабочее движение по автоподходу запущено в мае этого года, одновременно с открытием движения легковых машин и автобусов по мосту через Керченский пролив. Грузовики по мосту пустят в октябре.