Придорожный комплекс в этническом стиле построят на М-4 "Дон" в Адыгее

14.08.18 12:12

© РИА Новости. Виталий Тимкив

14 августа. Interfax-Russia.ru - Проект по модернизации федеральной автотрассы М-4 "Дон" предполагает строительство в Адыгее первого придорожного комплекса в этническом стиле, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Это хорошая возможность для региона еще раз заявить о себе. По федеральной трассе ежесуточно проходит около 70 тыс. автомобилей, часть из которых будет останавливаться на придорожном объекте и узнавать о гостеприимстве и красоте Адыгеи", - приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Глава региона подчеркнул, что необходимо со своей стороны приложить усилия для популяризации адыгской культуры, истории и традиций - для этого на площадке комплекса необходимо предусмотреть экспозиционные зоны.

В частности, комитету республики по туризму и курортам совместно с заинтересованными ведомствами необходимо организовать на базе данного объекта инфоцентр по туристическим маршрутам и красотам Адыгеи, памятникам природы и истории.

Кроме того, здесь автотуристы смогут попробовать национальную кухню, познакомиться на экспозициях с историей, предметами культуры и быта адыгов.

Объект намерены построить на участке федеральной трассы М-4 "Дон" возле Адыгейска. В комплекс войдет заправочная станция с сопутствующими объектами.