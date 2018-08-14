В Генпрокуратуре заявили об увеличении преступлений в сфере IT-технологий

14.08.18 12:17

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Каждое 20-е преступление, совершенное в России в прошлом году, относится к сфере IT-технологий, а самыми распространенными среди них являются неправомерный доступ к компьютерной информации и заражение вирусными программами, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ во вторник.

"Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587. Их доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4% - это почти каждое 20 преступление", - говорится в сообщении.

Между тем, отмечается, что уже в этом году зарегистрирован резкий скачок мошеннических действий, совершенных с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ). Их количество в первом полугодии 2018 г. возросло в семь раз.

Наибольшее число указанных преступлений совершено в Ставропольском крае (66), Мурманской области (52), Республике Татарстан (37), г. Москве (34), Саратовской области (31).

"Самыми распространенными киберпреступлениями являются неправомерный доступ к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ (статья 273 УК РФ)", - добавили в Генпрокуратуре.

Если в 2017 году зарегистрировано 1 883 таких преступления (+7,7%), то за первое полугодие 2018 г. - 1 233 (+3,4%). Наибольшее их количество выявлялось в 2017 году в Удмуртии (194), Коми (132), Омской (75), Владимирской (66), Кировской (64), Волгоградской областях (60), Москве (60), Краснодарском крае (51).

При этом почти на 20% уменьшилось количество расследованных преступлений по указанным статьям (с 903 до 726), выросло на 30,5% (с 790 до 1031) число нераскрытых преступлений. Раскрываемость данных преступлений составила 41,3%, подчеркнули в надзорном ведомстве.