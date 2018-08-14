Около 1,5 тыс. школьников в Тульской области будут учиться во вторую смену

14.08.18 12:24

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

14 августа. Interfax-Russia.ru - В Тульской области снижается количество школьников, обучающихся во вторую смену, в нынешнем учебном году вторые смены будут только в школах Тулы и Донского, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра образования региона Оксану Осташко.

"Во вторую смену будут учиться 1487 школьников в отдельных школах Тулы (5 школ, 949 ребят) и Донского (в две смены здесь будут работать 5 школ; это более 530 школьников вторых-третьих классов)", - говорится в сообщении.

По словам министра, ликвидировать вторую смену в Донском предполагается за счет строительства новых школ в 2020-2022 годах. В Туле в 2017 году введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой, благодаря чему здесь удалось избежать второй смены. Также прорабатываются вопросы строительства школ в других районах Тулы, в том числе на территории недавно возведенных жилых комплексов.

В школах Новомосковска вторая смена ликвидирована, в 2017 году было создано 45 новых мест. В Плавске также нет второй смены, здесь дополнительно созданы 40 новых мест.

Министр сообщила, что количество школьников в этом учебном году по прогнозам составит более 136 тысяч, что по сравнению с предыдущим учебным годом больше на 3,1 тыс. учеников. В первые классы планируется принять 13 тыс.864 ребенка.

В профессиональные образовательные организации планируется принять 6 тыс.507 первокурсников.