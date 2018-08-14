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14.08.18 13:03
В Кремле призвали не выходить за "грань разумного" при уголовном преследовании за публикации в соцсетях
"Безусловно, здесь нельзя говорить какими-то обобщающими фразами, потому что каждый случай сам по себе уникальный и либо подпадает под действие соответствующего законодательства, или не подпадает", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли в Кремле опасений увеличившееся в последнее время количество уголовных дел за публикации в соцсетях.
"Конечно, мы помним, что все-таки бывают случаи, которые, что называется, за гранью разумного", - продолжил Д.Песков.
Вместе с тем Д.Песков напомнил о словах президента РФ Владимира Путина во время "Прямой линии" о том, что в каждом конкретном деле должен сохраняться здравый смысл.
"Но, опять же повторю, что невозможно все эти дела, что называется, под одну гребенку (стричь). Каждый конкретный случай нужно рассматривать отдельно", - сказал он.
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