Заявление "Натали Турс" о приостановке деятельности не имеет юридических последствий

14.08.18 13:16

© РИА Новости. Валерий Мельников

14 августа. Interfax-Russia.ru - Заявление компании "Натали Турс" о приостановке операционной деятельности не может иметь соответствующих юридических последствий, сообщает Ростуризм.

Согласно статье 4.1. закона "Об основах туристской деятельности в РФ" в случае невозможности исполнения туроператором всех обязательств по заключенным договорам о реализации турпродукта туроператор обязан направить информацию о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта в Ростуризм, ассоциацию "Турпомощь" и в организацию, предоставившую туроператору финансовое обеспечение ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что туроператор должен прекратить заключение новых договоров о реализации турпродукта, в том числе обеспечить прекращение их заключения турагентами, а также разместить объявление о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации турпродукта на своем официальном сайте.

"В связи с некорректностью размещенной на сайте информации, а также учитывая, что до настоящего времени в адрес Ростуризма официальных заявлений о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения обязательств по договорам о реализации туристского продукта от туроператоров не поступало, для прояснения ситуации Ростуризм готовит запрос в адрес четырех юридических лиц компании: ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Центр туризма "Согласие" и ООО Туроператор "Натали Турс"", - заключили в ведомстве.