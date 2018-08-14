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14.08.18 13:42
Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются на Урале
Так, как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, во вторник вечером и 15 августа в регионе ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.
По данным Челябинского гидрометцентра, во второй половине дня и вечером в среду, а также ночью и днем в четверг в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.
Главное управление МЧС по Тюменской области также предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки, сообщается во вторник на сайте ведомства.
15 августа на территории области ожидаются ливни с грозами, возможен град. При грозе шквалистое усиление ветра до 21 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра ХМАО, в течение суток в центральных районах региона ожидаются сильные дожди с грозами и ветер порывами до 11 - 16 м/с.
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