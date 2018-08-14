Грозы, ливни и шквалистый ветер ожидаются на Урале

14.08.18 13:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

14 августа. Interfax-Russia.ru - Непогода с грозами и сильным ветром прогнозируется в ближайшие дни в ряде регионов Уральского федерального округа.

Так, как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, во вторник вечером и 15 августа в регионе ожидаются сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

По данным Челябинского гидрометцентра, во второй половине дня и вечером в среду, а также ночью и днем в четверг в отдельных районах области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах до 25 метров в секунду.

Главное управление МЧС по Тюменской области также предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие сутки, сообщается во вторник на сайте ведомства.

15 августа на территории области ожидаются ливни с грозами, возможен град. При грозе шквалистое усиление ветра до 21 м/с.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра ХМАО, в течение суток в центральных районах региона ожидаются сильные дожди с грозами и ветер порывами до 11 - 16 м/с.