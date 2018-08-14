Рейсы "Кометы" в Крыму загружены почти на 100%

14.08.18 13:46

Фото отдела информационной политики администрации Ялты

14 августа. Interfax-Russia.ru - Морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета", курсирующее на маршруте Севастополь-Ялта-Севастополь с августа, перевезло более 4,5 тыс. пассажиров за первые 12 дней работы, средняя загрузка по всем рейсам составила 99%, сообщила пресс-служба севастопольского правительства во вторник.

"По маршрутам Севастополь-Ялта и Ялта-Севастополь пассажиропоток распределился практически поровну: 2 290 и 2 275 пассажиров, соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Люди в основном покупают билеты на судно в кассах (95% пассажиров). Еще 5% воспользовались сайтом и мобильным приложением.

"Из-за неблагоприятной погоды (высота волны 2,5 м и выше, скорость ветра 15-17 метров в секунду с порывами до 20 м/с) в первые 12 дней августа из 48 рейсов отменили восемь. Возврат билетов осуществляется в полном объеме", - уточнила пресс-служба правительства Севастополя.

Старт регулярному сообщению в Крыму 30 августа дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Первый рейс по маршруту Севастополь-Ялта совершен 1 августа.

Тарифы на "Комету" разные: стандарт - 500 рублей, комфорт - 800 рублей, детский билет стоит 200 рублей.

Перевозками занимается ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки". Компания создана в октябре 2017 года. Ее учредителем является судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), входящий в концерн "Калашников".