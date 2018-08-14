В МВД РФ сообщили о снижении числа нелегальных мигрантов до 2,4 млн человек

14.08.18 13:52

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 августа. Interfax-Russia.ru - В России, по последним оценкам, нелегально находятся около 2,4 млн мигрантов из-за рубежа, сообщил главный эксперт-специалист отдела анализа информационно-аналитического управления Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Пережогин.

"По состоянию на вчерашний день, это 2,4 млн (мигрантов - ИФ)", - заявил А.Пережогин во вторник на проходящем в Общественной палате "круглом столе" по теме "Роль гражданского общества в оптимизации миграционного законодательства".

По словам аналитика, численность нелегальных мигрантов имеет тенденцию к постепенному снижению.

"У нас постепенно снижается количество незаконно находящихся (в России) иностранных граждан. Мы это отслеживаем", - сказал он.

В прошлом году, по оценкам МВД РФ, численность нелегальных мигрантов составляла 2,6 млн человек.