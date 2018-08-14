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14.08.18 13:57

Форум авиационных регионов России впервые пройдет в рамках Международного авиаконгресса в Ульяновске

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 августа. Interfax-Russia.ru - Пятый Международный авиатранспортный форум "МАТФ-2018" пройдет в Ульяновской области с 16 по 18 августа, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Целью форума станет "перезагрузка" авиационного кластера "Ульяновск-Авиа" и выход его на глобальный рынок с соблюдением локальных интересов резидентов области", - приводятся в сообщении слова губернатора области Сергея Морозова.

В рамках МАТФ запланировано подписание соглашения о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов, что, по информации пресс-службы, позволит региону "расширить компетенции в области разработки и производства композитных материалов".

Также на форуме будут обсуждаться и вопросы развития региональных авиаперевозок с другими субъектами РФ.

На сайте мероприятия отмечается, что в рамках конгресса МАТФ-2018 впервые пройдет Форум авиационных регионов. Ключевыми темами, в частности, станут производственная кооперация по авиационным производственным программам, продвижение и маркетинг отечественной авиатехники, использование беспилотных авиационных систем в авиаперевозках, внедрение профстандартов и независимая оценка квалификации в авиастроении, территориальные промышленные кластеры и территории особого экономического режима, а также вопросы межрегиональной кооперации.

"Для повышения эффективности авиационных активов субъектов РФ Ульяновская область инициирует создание постоянно действующей профессиональной площадки для обмена информацией, опытом и экспертизы - Ассоциации авиационных регионов, функционал которой будет представлен на обсуждение в рамках МАТФ-2018. В работе создаваемой организации планируется использовать возможности Европейского партнерства аэрокосмических кластеров (EACP), членом которой с 2012 года является авиационный кластер "Ульяновск-Авиа", - отмечается на сайте МАТФ.

По информации организаторов, авиатранспортный форум примет более 200 делегатов - руководителей предприятий авиационной отрасли, участников кооперации по ведущим авиационным проектам России, глав субъектов РФ, представителей образовательного и научного сообщества.

Также на площадках пройдут конференции, ключевыми темами которых станут вопросы строительства и эксплуатации самолетов Ильюшина и обсуждение новых подходов в подготовке кадров для авиационной отрасли.

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