Пензенский губернатор предложил студентам участвовать в разработке программ по капремонту домов

14.08.18 14:01

© РИА Новости. Сергей Русанов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал главам муниципальных образований активнее привлекать имеющиеся в регионе проектные и подрядные организации к капитальному ремонту многоквартирных домов.

"Нужно привлечь больше проектных организаций. К примеру, можно формировать группы из студентов под руководством преподавателей, имеющих лицензии. Для них это станет хорошей практикой, а жители области быстрее получат отремонтированные дома", - приводятся слова И. Белозерцева на сайте правительства региона.

В пресс-службе облправительства агентству "Интерфакс-Поволжье" пояснили, что инициатива привлечения студентов архитектурно-строительного вуза возникла из-за большого объема запланированных проектно-изыскательских работ на текущий год.

"Острой нехватки проектных организаций в регионе нет. Но привлечение студентов позволит увеличить темпы работ, а для молодежи будет шанс отработать теоретические навыки на практике, которые им пригодятся в дальнейшем в профессии", - отметил собеседник агентства.

Между тем, на сайте правительства уточняется, что в 2018 году в области запланировано отремонтировать 185 многоквартирных домов, накапливающих средства на счете регионального оператора.

"Это рекордное число с момента старта программы. Для сравнения, в 2017 году было отремонтировано 129 МКД. Общая сумма ремонта (в текущем году-ИФ) составит около 850 млн рублей, условия проживания улучшат более 27 тыс. жителей Пензенской области", - отмечается в сообщении.