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14.08.18 14:05
На озере Шенфлиз в Калининграде зафиксирован разлив неизвестного вещества
"Довольно большая часть озера покрыта ярко-зеленым маслянистым веществом, которое выделяет газы. Разлив зафиксирован со стороны железной дороги, но явных следов на земле нет", - рассказали в клубе, который занимается уборкой берега.
На место экологического ЧП уже приезжали сотрудники регионального управления Минприроды и специалисты из городского отдела ГО и ЧС. Они взяли пробы воды, чтобы определить характер загрязнения.
"Озеро Шенфлиз является одним из немногих в Калининграде, где официально разрешено купание. Этим летом здесь отдыхает много горожан. Если зеленая жидкость и не будет представлять опасность для людей, впечатление от отдыха на озере будет испорчено", - отметил собеседник агентства.
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