Технопарк "Кванториум" появится в Астраханской области в октябре

14.08.18 14:26

© РИА Новости. Сергей Пятаков

14 августа. Interfax-Russia.ru - Робототехнику, программирование и нанотехнологии в октябре этого года начнут изучать юные посетители технопарка "Кванториум" в Астрахани, сообщил вице-губернатор региона Расул Султанов.

"В октябре распахнет свои двери детский технопарк "Кванториум", основными направлениями которого станут робототехника, тематика нанотехнологий, IT, аэротематика и биотехнологии", - сказал Р.Султанов во вторник, отчитываясь перед главой региона о работе областного правительства.

Он отметил, что "Кванториум" вписывается в реализуемую в регионе стратегию пошагового профессионального образования и принцип "от школьной скамьи до научной организации и предприятия".

По данным Минобразования региона, первый в регионе "Кванториум" будет функционировать на базе технопарка Fabrika. Планируется, что в год его смогут посещать около тысячи юных астраханцев.

Кроме того, в 2019 году в области планируется открыть второй "Кванториум". Он разместится на теплоходе, который оснастят современным оборудованием. Передвижной технопарк сможет приставать к любому берегу: дети всего региона получат возможность учиться под руководством специалистов, которых не хватает в глубинке.