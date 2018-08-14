В Брянске 180 обманутых дольщиков получили квартиры

14.08.18 14:35

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Сдан в эксплуатацию дом по адресу улица Чернышевского, 2а в Брянске, собственники квартир получают ключи, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Эта новостройка - один из четырех проблемных объектов обанкротившегося "Брянскгорстройзаказчика". 180-квартирный жилой дом строился с 2010 года. Все квартиры были проданы по договорам долевого участия. В феврале 2018 года дом начал достраивать инвестор.

В течение нескольких лет 180 брянских семей, строивших квартиры по договорам долевого участия, не могли получить свое жилье "из-за халатных действий руководителей МУП "Брянскгорстройзаказчик", отмечает пресс-служба.

"Создание в регионе законных условий для строителей по достройке таких объектов позволило жителям региона въехать в свои квартиры. Так, инвестор, выразивший желание достраивать такой объект или расселять людей по своему жилому фонду, в качестве компенсации получает земельный участок, который будет предоставлен ему в аренду", - отмечается в пресс-релизе.

При этом инвесторы получат земельные участки только после того, как выполнят все обязательства - достроят объекты и расселят людей.

"Обманутыми дольщиками в Брянской области на сегодняшний день признаны 286 человек. Все они покупали квартиры в МУП "Брянскгорстройзаказчик". Сейчас и по другим объектам ведется работа, чтобы все жители, оказавшиеся в подобной ситуации, получили свое законное жилье", - говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что все вопросы, связанные с проблемами обманутых дольщиков, находятся на контроле у губернатора Александра Богомаза.