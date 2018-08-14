Порядка 22 тыс. многодетных семей Ставрополья получили компенсации на подготовку детей к школе

14.08.18 15:40

© РИА Новости. Константин Чалабов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Ставрополья выделили порядка 130 млн рублей на компенсации, предназначенные многодетным семьям для подготовки к школе, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе краевого министерства труда и социальной защиты населения.

"В Ставропольском крае за счет средств регионального бюджета многодетным семьям, вне зависимости от их доходов, предоставляется ежегодная денежная компенсация на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды, обуви и школьных письменных принадлежностей . Компенсация в размере 1 тыс. 73 рублей 28 копеек выплачивается на каждого ребенка до 18 лет, учащегося в общеобразовательных организациях", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "в нынешнем году за компенсацией на 43 тыс. 77 школьников обратились 21 тыс. 830 ставропольских семей".

Помимо компенсации на подготовку детей к школе, для многодетных семей предусмотрена ежемесячная компенсация в размере 339 рублей 69 копеек на каждого ребенка возрастом до 18 лет.

"В нынешнем году ежемесячную компенсацию получают 36 тыс. 127 многодетных семей, в которых воспитываются 12 тыс. 447 детей", - отметили в министерстве.

В пресс-службе также добавили, что для нуждающихся в поддержке многодетных семей предусмотрен еще один вид поддержки - это ежемесячная выплата в размере определенного в субъекте прожиточного минимума для детей в возрасте до трех лет. Она назначается, если третий или последующий ребенок родился после 31 декабря 2012 года.

"За период с 1 января 2013 года по 30 июня 2018 года в Ставропольском крае родилось более 37 тыс. третьих или последующих детей. За назначением ежемесячной выплаты в органы социальной защиты населения обратились 29 тыс. 863 человека", - пояснили в Минтруда и соцзащиты региона.