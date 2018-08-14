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14.08.18 16:00
Турникеты из наземного транспорта Москвы уберут с 1 сентября
По его словам, для этого в настоящее время закупаются новые валидаторы и проходит обучение новый персонал контролеров.
Ранее сообщалось, что решением правительства Москвы турникеты из наземного транспорта уберут не позднее 1 сентября.
С января турникеты были убраны из автобусов 80 маршрутов, а с июня - из всех трамваев.
М.Ликсутов отметил, что это позволило сократить время посадки с 5 минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту сократилось от 5% до 20%.
Кроме того, он сообщил, что в первом полугодии 2018 года на маршруты вышли 539 новых автобусов, 60 новых трамваев "Витязь-М". До конца 2018 года запланирована поставка еще 531 автобуса и 20 трамваев.
Всего же с 2010 года парк автобусов Москвы обновлен на 98%, парк всего наземного транспорта - на 90%.
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