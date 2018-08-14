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14.08.18 16:00

Турникеты из наземного транспорта Москвы уберут с 1 сентября

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 августа. Interfax-Russia.ru - Турникеты на всем наземном общественном транспорте столицы перестанут работать с 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов на заседании президиума правительства города во вторник.

По его словам, для этого в настоящее время закупаются новые валидаторы и проходит обучение новый персонал контролеров.

Ранее сообщалось, что решением правительства Москвы турникеты из наземного транспорта уберут не позднее 1 сентября.

С января турникеты были убраны из автобусов 80 маршрутов, а с июня - из всех трамваев.

М.Ликсутов отметил, что это позволило сократить время посадки с 5 минут до 30 секунд, а время проезда по маршруту сократилось от 5% до 20%.

Кроме того, он сообщил, что в первом полугодии 2018 года на маршруты вышли 539 новых автобусов, 60 новых трамваев "Витязь-М". До конца 2018 года запланирована поставка еще 531 автобуса и 20 трамваев.

Всего же с 2010 года парк автобусов Москвы обновлен на 98%, парк всего наземного транспорта - на 90%.

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