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14.08.18 16:13

Археологические раскопки в крепости Копорье в Ленобласти продлятся до конца года

Фото "Интерфакс"
Копорье. 14 августа. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Археологические раскопки в средневековой крепости Копорье (Ломоносовский район Ленинградской области) завершатся в конце года.

"В бюджете Ленинградской области запланировано 20 млн рублей на изыскательные работы, они продлятся до конца года. Они являются отправной точкой для проектирования реставрации", - рассказала директор ГБУК ЛО "Музейное агентство" Леся Колесникова в рамках пресс-тура, организованного агентством "Интерфакс Северо-Запад" во вторник.

Она добавила, что по результатам исследований археологов будут приняты решения по реставрации. В 2019 году будет разрабатываться проект восстановления объекта.

"Реставрация начнётся в 2020 году, может, на средства из федерального бюджета, сейчас мы опираемся на средства из регионального бюджета", - уточнила Л.Колесникова.

Как сообщалось, археологическая экспедиция начала раскопки на территории крепости Копорье 3 июля. Работы проводятся сотрудниками Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН совместно с волонтёрами.

За время раскопок археологами были найдены печные изразцы XVII века, монеты, предметы быта.

Крепость Копорье расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области в 12 км от побережья Финского залива, на краю Ижорской возвышенности. Первые деревянные укрепления были сооружены рыцарями Ливонского ордена в 1237 году во время набега на Новгородскую землю, в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского, в 1279-м его сын Дмитрий основал здесь сначала деревянную церковь, а потом каменный город. В XVI-XVII вв Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем шведской короны, окончательно перешло к России в ходе Северной войны.

Стены и башни крепости построены из местного известняка, высота башен Копорья - 20 м, толщина стен - 5 м. Строение XIII века перестраивалось в XVI веке, и от первоначального сооружения до наших дней сохранилась лишь часть каменной кладки.

С 2001 года Копорье является музейным объектом, с 2013 года крепость закрыта для посещения. В настоящее время из-за аварийного состояния укрепления видеть его можно лишь снаружи.

Фото "Интерфакс"

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