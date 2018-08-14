"Лесная амнистия" сохранила за владельцами около 3,5 тыс. участков в Иркутской области

14.08.18 16:27

© РИА Новости. Юрий Кавер

14 августа. Interfax-Russia.ru - Площадь лесов Иркутской области в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) за год действия "лесной амнистии" уменьшилась на 103,4 тыс. кв. км, сообщила заместитель руководителя управления Росреестра по региону Лариса Варфоломеева на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Иркутске.

"Федеральный закон N280-ФЗ, который принято называть "законом о лесной амнистии", вступил в силу 11 августа 2017 года. Документ защитил права добросовестных граждан, земельные участки которых пересеклись с границами лесных участков", - сообщила Л.Варфоломеева.

По ее словам, закон установил приоритет сведений, содержащихся в ЕГРН, а также правоустанавливающих документов, над данными Государственного лесного реестра (ГЛР), что позволило сохранить земельные участки и возведенные на них постройки за владельцами.

"Иркутская область вошла в число "пилотных" регионов по проверке соблюдения законности возникновения прав на земельные участки, которые по данным ГЛР относятся к лесному фонду, а по данным ЕГРН - к землям иных категорий", - уточнила Л.Варфоломеева.

Она отметила, что по состоянию на 1 января 2018 года площадь лесов в регионе, по данным ЕГРН, составляла 874,3 тыс. кв. км и превышала площадь всей Иркутской области на 13%.

К настоящему времени в результате работы по устранению противоречий между ЕГРН и ГЛР в Иркутской области "амнистировано" около 3,5 тыс. земельных участков.

"Работа ведется сразу по нескольким направлениям. Так, мы на плановой основе занимаемся выявлением и устранением пересечений границ лесных участков с границами земельных участков других категорий земель. Такие действия осуществляются управлением Росреестра самостоятельно без участия владельцев земельных участков и без взимания какой-либо платы", - сообщила Л.Варфоломеева.

Так, "лесную амнистию" получили более 1,5 тыс. участков.

По ее словам, за год в ведомство также поступило 313 заявлений об уточнении границ земельных участков. По 295 из них были приняты положительные решения и устранены их пересечения с границами земель лесного фонда.

Кроме того, при правительстве Иркутской области создана межведомственная рабочая группа, которая занимается устранением противоречий в сведениях ЕГРН и ГЛР о земельных участках, которые одновременно оказались отнесены и к лесному фонду, и землям иных категорий. Она рассмотрела свыше 2,5 тыс. земельных участков, из них 1,6 тыс. исключила из ГЛР.

"В результате общая площадь лесов в ЕГРН сократилась на 103,4 тыс. кв. км, до 770,9 тыс. кв. км, и перестала превышать площадь Иркутской области", - уточнила Л.Варфоломеева.

Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра Светлана Артамонова добавила, что решения об исключении сведений из лесного реестра приняты в отношении 210 участков в селе Смоленщина и 709 участков в поселке Маркова Иркутского района.